ضبط لحوم فاسدة بالشرقية

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، عن مصادرة 361 كيلو جرام من اللحومات «الدواجن» غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 560 حبة من الدواجن المجهولة المصدر، وإغلاق منشأة لبيع اللحومات لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية.

وبينت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم ضبط منشأة «دواجن» توزع لحومها وبيعها في المراكز التجارية في وسط الدمام، الذي جرى تجميدها بطريقة غير صحية، ووضعها في براميل من الماء تصل حرارته إلى أكثر من 30 درجة مئوية، الأمر الذي تساعد على نمو الميكروبات الضارة وتكاثرها، مما تسبب تلوثا غذائيا، حيث تم إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

فيما قامت الأمانة بمصادرة أكثر من 4000 بيضة منتهية الصلاحية من منشأة في محافظة القطيف، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حيث تأتي هذه الجولات في إطار تكثيف الرقابة الصحية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة المواد الغذائية.