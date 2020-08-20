إمارة جازان تلاحق مغردا مسيئا

وجّه نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد شخص نشر تغريدة مسيئة وتمس أهالي المنطقة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي. وأوضحت إمارة منطقة جازان عبر حسابها في «تويتر» أن نائب أمير المنطقة وجّه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيئ والذي يعد ما قام به تعديا مخالفا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية. وشددت الإمارة، على أن أي تعد أو تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية والنظامية.



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