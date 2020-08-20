انتشال جثتي طفلين غرقا بوادي العرين

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير محمد السيد أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً مساء اليوم يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط . وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق 2م تقريبا فيما قد تم إنتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر 8 سنوات من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفي وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر 11 سنة وإنتشاله من قبل الفرق وهو متوفي، وقد سلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.



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