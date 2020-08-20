إحباط تهريب 37 كجم حشيش

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان وتحديدا في محافظة الداير، ألقت القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود - (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

يذكر أن الجهات الأمنية في جازان أحبطت محاولتين أخريين الأسبوع الماضي، حيث تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 245 كيلوجراما من الحشيش المخدر، وذلك في قطاع محافظة الدائر، كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 50 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.