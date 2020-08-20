إحباط تهريب 37 كجم حشيش

يذكر أن الجهات الأمنية في جازان أحبطت محاولتين أخريين الأسبوع الماضي، حيث تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 245 كيلوجراما من الحشيش المخدر، وذلك في قطاع محافظة الدائر، كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 50 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.
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