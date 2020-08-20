غدا الخميس: تعليم الرياض تبدأ توزيع الكتب

فيما بدأت عددا من إدارات التعليم بمناطق المملكة توزيع الكتب الدراسية ومن بينها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة التي وزعت على 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب، ينتظر أولياء الأمور بجميع مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس التابعة لمنطقة الرياض توزيع الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالي، وكشف المتحدث باسم إدارة التعليم في الرياض علي الغامدي لـ"دوت الخليج" أن توزيع الكتب الدراسية سيكون ابتداء من اليوم الخميس لأولياء الأمور، وفقا للاجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا مضيفا أن التوزيع سيكون بعد التنسيق مع أولياء الأمور وأشار الغامدي إلى ضرورة لبس الكمامة لدى الدخول للمدرسة واستلام الكتب وفق الترتيب والتنظيم التي وضعته المدرسة لتحقيق التباعد. وأشار الغامدي أن عدد الطلاب والطالبات قرابة مليون طالب وطالبة فيما يبلغ عدد المدارس 4700 مدرسة.



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