السعودية اليوم / وزير الإدارة المحليّة اليمني : 70%من العمليات الإغاثية في اليمن مقدمة من دول تحالف دعم الشرعية



الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح: إنّ 70%من العمليات الإغاثية في اليمن تحمّلت مسؤوليتها الجهات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعوديه بصورة مباشرة أوغير مباشرة.

وثمّن الوزير اليمني الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الإغاثية المانحة في المملكة العربية

وقال فتح في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إنّ الجهود الإنسانية للأشقاء في دول التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية أسهمت بصورة مباشرة في منع الانزلاق إلي مرحلة المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية وذلك من خلال كثافة التدخلات وتنوعها وسرعة وصولها للمستفيدين، أو من خلال تنفيذ البرامج عن طريق فرقها الميدانية وعن طريق تمويل المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة وتجريم جميع الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق العمل الإنساني وإعاقتها عمل المنظمات الأممية والدولية، والسماح للمانحين والعاملين في المجال الإنساني بتقديم خدماتهم الإنسانية للسكان في المحافظات غير المحرّرة.

وجدّد الوزير اليمني استمرار حكومة بلاده في تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تقديم برامجها الإغاثية والإنسانية في المحافظات كافة، لافتاً النظر إلى أهمية العمل بوتيرة عالية من المسؤولية التي تقتضيها طبعية الأزمات والكوارث التي تمرّ بها اليمن في المرحلة الحالية.

// انتهى //

01:02ت م

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الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح: إنّ 70%من العمليات الإغاثية في اليمن تحمّلت مسؤوليتها الجهات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعوديه بصورة مباشرة أوغير مباشرة.وثمّن الوزير اليمني الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الإغاثية المانحة في المملكة العربية السعودية ممثّلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجميع الهيئات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة لليمن في إغاثة وتنمية الشعب اليمني في المحافظات كافة.وقال فتح في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إنّ الجهود الإنسانية للأشقاء في دول التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية أسهمت بصورة مباشرة في منع الانزلاق إلي مرحلة المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية وذلك من خلال كثافة التدخلات وتنوعها وسرعة وصولها للمستفيدين، أو من خلال تنفيذ البرامج عن طريق فرقها الميدانية وعن طريق تمويل المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن.ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة وتجريم جميع الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق العمل الإنساني وإعاقتها عمل المنظمات الأممية والدولية، والسماح للمانحين والعاملين في المجال الإنساني بتقديم خدماتهم الإنسانية للسكان في المحافظات غير المحرّرة.وجدّد الوزير اليمني استمرار حكومة بلاده في تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تقديم برامجها الإغاثية والإنسانية في المحافظات كافة، لافتاً النظر إلى أهمية العمل بوتيرة عالية من المسؤولية التي تقتضيها طبعية الأزمات والكوارث التي تمرّ بها اليمن في المرحلة الحالية.// انتهى //01:02ت م0412

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.