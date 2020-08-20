

تونس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2427 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 60 حالة.

// انتهى //

00:09ت م

0406



تونس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2427 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 60 حالة.// انتهى //00:09ت م0406

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.