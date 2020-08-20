

الرياض 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واس

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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23:57ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 أشخاص قاموا بتحويل مبلغ 500 مليون ريال في السعودية اليوم 2020م إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات مؤسسات فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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