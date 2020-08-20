السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني



الأمم المتحدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

احتفت الأمم المتحدة، اليوم، بـ (اليوم العالمي للعمل الإنساني)، من خلال تكريم العمال الذين ساهموا في إنقاذ وتحسين حياة ملايين النساء والرجال والأطفال، ممن تضرروا بشدة من الأزمات وجائحة كوفيد-19.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة افتراضية بهذه المناسبة، الجميع على الإشادة ودعم العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة والمستجيبين الأوائل الذين يعملون بتفان في خضم الجائحة غير المسبوقة.

ودعا غوتيريش، المجتمع الدولي إلى تجديد تقديره ودعمه للعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية والعاملين الصحيين والمسعفين الأوائل الشجعان الذين يبدون تضامنهم ويتحلون بالإنسانية في هذه الظروف التي تشتد فيها الاحتياجات أكثر.

يذكر أن الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٩ حددت يوم ١٩ أغسطس يوماً للعمل الإنساني، وذلك تخليداً لذكرى هجوم 19 أغسطس 2003، الذي تم فيه استهداف مبنى الأمم المتحدة في بغداد بسيارة مفخخة، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو.

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23:54ت م

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