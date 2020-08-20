السعودية اليوم / فرنسا تسجل 3776 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



باريس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

// انتهى //

23:23ت م

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باريس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.// انتهى //23:23ت م0398

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