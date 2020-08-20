السعودية اليوم / الإيسيسكو والتوغو تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة



الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك ، اليوم بالرباط مع القائم بأعمال سفارة جمهورية التوغو لدى المملكة المغربية كودجو أدانو، آفاق التعاون بين المنظمة وهذا البلد ، في مجالات عمل المنظمة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، ومعرفة متطلباتها واحتياجاتها في مجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة في هذه الدول.

من جانبه أشاد القائم بأعمال سفارة توغو بما قدمته الإيسيسكو من عمل متميّز خلال جائحة

//انتهى//

23:18ت م

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الرباط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك ، اليوم بالرباط مع القائم بأعمال سفارة جمهورية التوغو لدى المملكة المغربية كودجو أدانو، آفاق التعاون بين المنظمة وهذا البلد ، في مجالات عمل المنظمة.وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، ومعرفة متطلباتها واحتياجاتها في مجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة في هذه الدول.من جانبه أشاد القائم بأعمال سفارة توغو بما قدمته الإيسيسكو من عمل متميّز خلال جائحة كورونا ، وما شهدته من تطوير وتحديث لإستراتيجية عملها ورؤيتها، مقدما لها الشكر على ما نفّذته من برامج في توغو، ومؤكدا حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الإيسيسكو في مجالات عملها.//انتهى//23:18ت م0397

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