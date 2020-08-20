السعودية اليوم / بلدي تيماء يقرّ مشروع الميزانية السنوية المقترحة لبلدية المحافظة



تبوك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة تيماء، جلسته الـ54 برئاسه رئيس المجلس حابس العنزي وحضور أعضاء المجلس كافة.

واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها إقرار مشروع الميزانية السنوية المقترحة لبلدية المحافظة للعام المالي القادم، والاطلاع على تقارير إيرادات البلدية ومتابعة سير تنفيذ المشروعات الحالية، والخطط الإرشادية والتوعوية التي تسهم فيها البلدية في مدن ومراكز المحافظة.

واستعرض بلدي المحافظة كل ما يتعلق بتنمية تيماء من مشروعات خدمية تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة للوطن ، بالإضافة لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وعدد من المواطنين الهادفة في مجملها إلى الرقي بمحافظة تيماء والمراكز والقرى التابعة لها.

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22:57ت م

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