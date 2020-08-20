السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية للعراق بقيمة 204 ملايين دولار



واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم، عن مساعدات إنسانية إضافية بحوالي 204 ملايين دولار، لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المساعدة ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، وستعمل كذلك على تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.

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22:47ت م

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