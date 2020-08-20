حتى لا تنسد شرايين القلب.. احترس من الكوليسترول

2020-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري القلب الدكتور حسان فيصل، من إهمال علاج الكوليسترول، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365” أن ارتفاع الكوليسترول وتركه بدون علاج يؤدي إلى انسداد شرايين القلب، ولاسيما لدي الأشخاص المدخنين أو المصابين بالبدانة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر، وبالتالي فإن تخفيض مستوي الكوليسترول الضار يؤدي إلى خفض احتمالات الإصابة بجلطات القلب والمخ ولاسيما عند مرضى السكر.

الكوليسترول في الجسم:

وبين الدكتور فيصل، أن الجسم يستخدم الكولسترول لإنتاج العديد من الهرمونات، وفيتامين D، والأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون، ويأخذ الجسم كمية صغيرة من الكوليسترول في الدم لتلبية هذه الاحتياجات، فعند حدوث ترسبات دهنية على جدار الأوعية الدموية يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم فيعيق هذا الأمر تدفق الدم في الشرايين، وبالتالي لن يحصل الدم على كمية الدم المحملة بالأكسجين التي يحتاج إليها فيزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

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تناول الأطعمة باعتدال:

ونصح الدكتور فيصل، بالحد من تناول بعض الأطعمة مثل صفار البيض، المحار، منتجات الألبان بما في ذلك الزبدة وبعض الجبن، واللحوم المصنعة، السلع المخبوزة المصنوعة من الدهون الحيوانية، الأطعمة السريعة مثل الهامبرجر والبطاطا المقلية والدجاج المقلي، الأطعمة الخفيفة مثل الفشار المحضر بالميكروويف بسبب ارتفاع نسب الملح والزبدة به، اللحوم الحمراء، وهناك أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مثل الشوفان والشعير والفاصوليا والجوز، والتفاح، الفراولة، العنب والحمضيات والصويا وتناول الأسماك.

إجراء تحليل الكوليسترول:

وشدد الدكتور فيصل على ضرورة معالجة ارتفاع الكوليسترول في الدم عن طريق التغذية الصحية السليمة، ممارسة الرياضة وتناول الأدوية المخفضة للكوليسترول التي يصفها الطبيب، تجنب الوزن الزائد، الحد من تناول أطعمة الدهون، الابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية؛ لأنها تؤدي إلى الإكثار من تناول الدهون المشبعة الضارة التي تؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم.

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