شاهد.. الصحة تذكَّر بأهمية ارتداء الكمامة بمقطع توعوي

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توضيحيًّا لتجربة عملية لشخصين أو أكثر في مقهى لم يلتزم أحدهما بارتداء الكمامة، وذلك لقياس قدرة الكمامة في الحد من انتشار العدوى.

وجرى خلال التجربة، التي تكررت 6 مرات، إحضار مجسم ووضع طبق أحمر على منطقة الفم والأنف “منطقة التقاط العدوى”، ليوضع على مسافة متر واحد، ثم قام الشخص بالكلام والعطس والسعال، مرة بكمامة ومرة بدونها.

وتم إرسال الـ6 عينات إلى المختبر الإقليمي بالرياض التابع للوزارة، حيث تم وضعها في حاضنات لتسريع عملية نمو البكتيريا بها، لتخرج العينات بعد 48 ساعة، ليتبيّن الفرق الشاسع بين ارتداء الكمامة وعدمه.

شارك الخبر







