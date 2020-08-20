- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. الصحة تذكَّر بأهمية ارتداء الكمامة بمقطع توعوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. الصحة تذكَّر بأهمية ارتداء الكمامة بمقطع توعوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توضيحيًّا لتجربة عملية لشخصين أو أكثر في مقهى لم يلتزم أحدهما بارتداء الكمامة، وذلك لقياس قدرة الكمامة في الحد من انتشار العدوى.
وجرى خلال التجربة، التي تكررت 6 مرات، إحضار مجسم ووضع طبق أحمر على منطقة الفم والأنف “منطقة التقاط العدوى”، ليوضع على مسافة متر واحد، ثم قام الشخص بالكلام والعطس والسعال، مرة بكمامة ومرة بدونها.
وتم إرسال الـ6 عينات إلى المختبر الإقليمي بالرياض التابع للوزارة، حيث تم وضعها في حاضنات لتسريع عملية نمو البكتيريا بها، لتخرج العينات بعد 48 ساعة، ليتبيّن الفرق الشاسع بين ارتداء الكمامة وعدمه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصحة تذكَّر بأهمية ارتداء الكمامة بمقطع توعوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.