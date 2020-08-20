السعودية | تفاصيل غرق طفلين في داي"العرين".. والمدني ينتشلهما

شكرا لقرائتكم تفاصيل غرق طفلين في داي"العرين".. والمدني ينتشلهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي طفلان أمس الاربعاء، حتفهما غرقاً في وادي العرين في قرية الشط التابعة لمنطقة عسير، حيث عملت الجهات المعنية على انتشال جثتي الطفلين.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٨:٠٩) الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط.

وتابع: "وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق ٢م تقريباً. وتم إنتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر (٨ سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوف. وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر (١١ سنة) وإنتشاله من قبل الفرق وهو متوف أيضا، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص".