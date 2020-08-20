محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19 سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

Advertisements 19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:44 PM ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

، فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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