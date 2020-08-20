محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف محمد أحمد القرني، مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للموارد البشرية. ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية. 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 12:20 AM Advertisements ‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية ‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف محمد أحمد القرني، مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للموارد البشرية. ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية. الكلمات المفتاحية ، ‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية ،

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