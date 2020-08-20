محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة. 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 12:14 AM Advertisements ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة. الكلمات المفتاحية ، ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل ،

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