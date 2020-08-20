، أمير تبوك يكرم 30 فائزاً بجائزته للمزرعة النموذجية في عامها التاسع والعشرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور "الحقباني" ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمزارعين بالمنطقة

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية مساء اليوم حفل جائزة المزرعة في عامها الـ 29 بتكريم 30 مزارعاً فازوا بالجائزة، والذي أقيم في مقر شركة تبوك الزراعية.

وفور وصول أمير تبوك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقيت كلمة المزارعين الفائزين بالجائزة ألقاها نيابة عنهم أحمد بن عطية الحارثي رحب في مستهلها بأمير المنطقة مؤكداً أن الزراعة أسهمت على مدى قرون طويلة في المحافظة على استقرار المجتمعات البشرية وضمان تقدمها وازدهارها، ولعبت التنمية الزراعية دوراً محورياً في اقتصاديات دول العالم.

وقال : إن مملكتنا تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد وطني حيوي ومتنوع المصادر، مؤكداً أن حكومتنا اتخذت في سبيل تحقيق ذلك عدداً من الخطوات الإجرائية، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتبنت السياسات الداعمة للعاملين في هذا القطاع إلى أن أصبح واحداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني وجزء من رؤية المملكة 2030، معربا عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن الفائزين لأمير منطقة تبوك منطقة تبوك على رعايته لهذا الحفل ودعمه المستمر للجائزة وحرصه على تنمية القطاع الزراعي في المنطقة.

بعد ذلك ألقى عضو لجنة الجائزة المهندس سعد السواط كلمة اللجنة رحب فيها بأمير المنطقة قائلاً: بالحمد نبدأ على كمال النعم ودوامها، إن هذه الجائزة هي امتداد للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الزراعة في المملكة، حيث رعت حكومتنا الرشيدة هذا القطاع وتابعت تطوره، ودور هذا الدعم ظهر جلياً - ولله الحمد - في جائحة كورونا التي لم نشعر بأي نقص في تدفق المنتجات الزراعية التي تنتج محليا وبجودة عالية حيث حققت المملكة اكتفاء ذاتيا في الكثير من المنتجات الزراعية الرئيسة، مشيراً إلى أن الوقائع الحقيقية أبلغ شاهدٍ على النجاحات التي حققتها المملكة ولا تزال في احتواء هذه الجائحة.

وفي الختام، قام الأمير فهد بن سلطان بتسليم الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة، ثم أدلى بتصريح صحفي قال فيه: إن هذا اليوم للزراعة والمزارعين، والحمد لله تمر هذه الجائزة في عامها التاسع والعشرين، ونرجو أن تعطي نتائج مثلما أعطت في السابق وأكثر، والجائزة لها معايير وليست للزراعة فقط، بل تشمل حتى أوضاع العمالة في المزارع وكيفية التزام المزارعين بمساكنهم، وأنا مسرور أن أشاهد مستوى المزارع قد بدأ في التحسن، مشيداً بجهود وزير البيئة والمياه والزراعة، متمنياً له وزملائه في الوزارة دوام التوفيق والسداد.

وقال: إن هذا بكل تأكيد بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - ودعمهما لقطاع الزراعة بالمملكة، وهذه هي دولتكم - ولله الحمد - تعيش حياةً طبيعية، وكل ذلك بفضل ماتم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، تؤكد شكرنا للقائمين على القطاع الصحي في بلادنا.

حضر حفل الجائزة وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمزارعون بالمنطقة.

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