السعودية | وزير الخارجية يستقبل متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية ومستشار السياسة الخارجية للمجموعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:13 مساءً, 19 أغسطس 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية يورغن هارت، ومستشار السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية كريستيان فورنيك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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