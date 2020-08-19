السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 مساءً, 19 أغسطس 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.

وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.

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