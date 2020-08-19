شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتنظيم عصابي حوّل 500 مليون لخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على تنظيم عصابي مكون من 8 أشخاص قاموا بتحويل مبلغ 500 مليون ريال في عام 2020م إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات مؤسسات فردية.

وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وتجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.