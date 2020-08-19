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2020-08-19 اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالشرقية متابعات الخليج 365 - الشرقية اعتمد مدير عام تعليم الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441/ 1442هـ. Advertisements وقال مدير تعليم الشرقية عبر الحساب الرسمي للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن ذلك يأتي عبر حساب المعلم/ المعلمة في نظام نور”. وأضافت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنه يمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال نظام نور على الرابط التالي (هنا).



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