محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 5.460.429 والوفيات ارتفعت إلى 171.012 حالة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة. أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة. Advertisements 19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:55 PM إجمالي الإصابات بلغ 5.460.429 والوفيات ارتفعت إلى 171.012 حالة إجمالي الإصابات بلغ 5.460.429 والوفيات ارتفعت إلى 171.012 حالة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة. ، أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.