محمد بن مسعود - الدمام - "المكحل" يرزق بـ "هادي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-19 رزق محمد هادي المكحل بمولود اسماه هادي وجعله الله من مواليد السعادة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:20 PM Advertisements رزق محمد هادي المكحل بمولود اسماه هادي وجعله الله من مواليد السعادة.

، "المكحل" يرزق بـ "هادي" ،

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