محمد بن مسعود - الدمام - أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها. 19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 Advertisements 10:24 PM اخر تعديل 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 12:01 AM أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها. ، ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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