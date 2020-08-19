شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء ١٠ مراكز صحية والان نبدء بالتفاصيل
ودُشّن 14 مركزا صحيا مؤخراً في عدد من الأحياء ، ليبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 24 مركزاً ، تضم عيادات طبية متكاملة تقدم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لفئات المجتمع وفق معايير الجودة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن سلمان، أهمية دور الجمعيات الخيرية وتفعيل شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص لتحويل خدماتها من الرعوية إلى الإسهام في المنظومة التنموية الشاملة التي تعيشها المنطقة.
وأشار سموه إلى أن توقيع تلك الشراكة تسهم في تعزيز أداء القطاع الصحي وتوسيع نطاق خدماته بمستويات عالية من الجودة تحقق رضا المستفيدين وتلبي احتياجاتهم.
ووقع اتفاقية الشراكة مدير عام الشؤون الصحية الرئيس التنفيذي المكلّف للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي، ومن جانب الجمعيات المدير التنفيذي لجمعية تكافل الخيرية محمد السحيمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية وردة الحازمي.
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