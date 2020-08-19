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وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين ألمان تطورات كورونا

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نوربرت روتغن،

وجرى خلال الاستقبال، استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات جائحة كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

وفى لقاء آخر، استقبل وزير الخارجية، متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية يورغن هارت، ومستشار السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية كريستيان فورنيك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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