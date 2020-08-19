صور.. إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصًّا

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الأربعاء، عملية إسدال ثوب الكعبة المشرفة، والتي شارك فيها 40 مختصًّا بهذا العمل.

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وأظهرت صور لحظات التجهيز لإسدال ثوب الكعبة، الذي كان قد رُفع في الأول من ذي الحجة الجاري استعدادًا لموسم الحج.

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين أعلنت أمس عن تركيب حلقات ثوب الكعبة المشرفة، على أن يتم تثبيتها بحلقات الشاذروان المذهّبة اليوم، مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية ضد فيروس “كورونا”.

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