أكاديمية مسك تعلن عن 10000 فرصة لاكتساب مهارات المستقبل

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أكاديمية مسك عن (10000 فرصة للمستقبل)، لاكتساب مهارات المستقبل في 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل، في عدد من التخصصات، وفق التالي:

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– برامج أكاديمية مسك:

تحليل الأعمال

تحليل البيانات

هندسة البيانات

التحليل التنبؤي

التعلم العميق

التعلم الآلي

تطوير واجهة الويب

مقدمة عن البرمجة

مطور الويب المتكامل

مطور iOS

التصور المرئي للبيانات

– لماذا برامج أكاديمية مسك:

عدد 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل.

4 أشهر من التعليم والتدريب العملي والتفاعلي.

8000 خريج أنهوا البرنامج بالحصول على فرصة عمل مميزة أو ترقية في وظائفهم الحالية.

الحصول على شهادة معتمدة محليًّا وعالميًّا.

– للتسجيل من خلال الرابط التالي (هنا)، كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).

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