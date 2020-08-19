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مغردون يستقبلون العام الهجري الجديد 1442 بالدعوات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المئات من المغردين عبر وسم “العام الهجري الجديد 1442هـ”، حيث انهالت الدعوات بأن يكون عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالخيرات والسعادة على الوطن الغالي والقيادة الرشيد والمواطنين والمقيمين.
وتفاعلت مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية مع الوسم بمقطع للشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- يتحدث عن استقبال العام الهجري الجديد.
وقال سياف مصطفى: “كان ﷺ إذا رأى #الهلالَ قال: (اللَّهمَّ أهِلَّه علينا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ والتَّوفيقِ لِما تُحِبُّ وتَرضى ربُّنا وربُّكَ اللهُ)”.
وغرد علي آل عثمان بقوله: “ها نحن الآن نستقبل العام الهجري الجديد 1442هـ، مودعين به سنة، ومستذكرين به هجرة نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مستشعرين بها كلّ المشاعر الدينية والإنسانية وأهميّة هذه الهجرة لعموم البشرية، أسأل الله بمنه وكرمه أن يكون عامنا الجديد عام خير وفرح وراحة وطمأنينة لا تزول”.
وقال المحامي: عبدالله المقحم “اللهم اجعله عام خير وبركة، وصحة وسلامة، وأمن وأمان. واحفظنا وقيادتنا وبلادنا من كل سوء ومكروه”.
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