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أكثر من 60 مستثمرًا يحضرون ملتقى الاستثمار بحفر الباطن
بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
دشن محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم، فعاليات ملتقى الاستثمار، الذي تنظمه محافظة حفر الباطن، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، رئيس غرفة الشرقية، ورئيس غرفة منطقة عسير، ونائب رئيس غرفة جدة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة وذلك بمقر المحافظة.
وبدأت الورشة بمقدمة ترحيبية ثم آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم وثائقي عن المحافظة، ثم كلمة سمو المحافظ والتي رحب فيها بالحضور والمشاركين بالورشة واللقاء المقام للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمحافظة، وأشار سموه إلى أن هذا اللقاء يأتي بمباركة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وتوجيهاتهما المستمرة لنا والتي تعكس حرصهما الدائم على دعم وتنمية المحافظة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة- أيدها الله.
واطلع الحضور خلال الورشة التي حملت عنوان “حفر الباطن.. مشاريع وطموح”، على روزنامة الفرص الاستثمارية.
حيث تم خلالها تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها الجهات الرسمية بالمحافظة، وجرى استعراض المشاريع والاستثمارات المطروحة في كل من (جامعة حفر الباطن، والأمانة، والشئون الصحية، والإسكان، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية).
وحظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، حيث تم مشاركة وحضور أكثر من 60 مستثمرًا من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراكز بحثية ومؤسسات مالية.
ويسعى هذا الملتقى إلى تشجيع رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بالمحافظة لما تتمتع به من عوامل محفزة ومن أهمها موقعها اللوجستي، وما تحظى به من موارد بشرية وطبيعية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.
وفي ختام الملتقى كرم سمو محافظ حفر الباطن الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.
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