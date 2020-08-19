شاهد.. انتشال جثتي طفلين غرقا بوادي العرين بظهران الجنوب

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني بظهران الجنوب، اليوم الأربعاء، انتشال جثة طفلين غرقا بوادي العرين قرية الشط.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني ظهران الجنوب انتشل طفلين غرقا بوادي العرين قرية الشط.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عملية انتشال جثتي الطفلين تمت بمساعدة المواطنين، نسأل الله أن يجعلهما شفعاء لوالديهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:09) اليوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط.

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق 2م تقريبًا، فيما قد تم انتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر (8 سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفى، وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر (11 سنة) وانتشاله من قبل الفرق وهو متوفى، تغمدهما الله بواسع رحمته وجعلهما شفيعين لذويهما، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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