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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبيتيان جيوفينكو فد بات هدفاً هاماً لنادي جنوى الإيطالي للعب في صفوفه الفترة القادمة.
وتحدثت عدة صحف عن أن إدارة جنوى قد دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب وأنها تستعد لتقديم عرض لنادي الهلال للتعاقد مع محترفه.
وكشفت الصحف عن أن اللاعب جيوفينكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة من جديد للدوري الإيطالي.
وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم القادم إلا أن الصحف الإيطالية قالت بأن اللاعب يمكنه فسخ تعاقده.الهلال
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"محمد السيّد الخليج 365 2020-08-19
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبيتيان جيوفينكو فد بات هدفاً هاماً لنادي جنوى الإيطالي للعب في صفوفه الفترة القادمة.
وتحدثت عدة صحف عن أن إدارة جنوى قد دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب وأنها تستعد لتقديم عرض لنادي الهلال للتعاقد مع محترفه.
وكشفت الصحف عن أن اللاعب جيوفينكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة من جديد للدوري الإيطالي.
وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم القادم إلا أن الصحف الإيطالية قالت بأن اللاعب يمكنه فسخ تعاقده.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:22 PM
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:03 PM
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبيتيان جيوفينكو فد بات هدفاً هاماً لنادي جنوى الإيطالي للعب في صفوفه الفترة القادمة.
وتحدثت عدة صحف عن أن إدارة جنوى قد دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب وأنها تستعد لتقديم عرض لنادي الهلال للتعاقد مع محترفه.
وكشفت الصحف عن أن اللاعب جيوفينكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة من جديد للدوري الإيطالي.
وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم القادم إلا أن الصحف الإيطالية قالت بأن اللاعب يمكنه فسخ تعاقده.
، "جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" ،
المصدر : الخليج 365
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