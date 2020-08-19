الكشف عن حقيقة تجول نمر أسود في سد وادي ضرك بالمندق

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):نفى متحدث الحياة الفطرية بندر الفالح صحة المقطع المتداول لنمر أسود يتجول في سد وادي ضرك بالمندق.
وأشار الفالح إلى أن التصوير غير واضح ولا يمكن تحديد نوع الكائن أو الجزم بكونه نمرًا كما هو مذكور في المقطع.
وأوضح الفالح أنه تم الوقوف على المنطقة من قِبل إحدى الجهات الأمنية وتبين أن الكائن هو قط وليس نمرًا، وفقا لسبق.
يذكر أن أحد الأشخاص تداول مقطع فيديو يدعي أنه شاهد نمرًا أسود يتجول في سد وادي ضرك في المندق.
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