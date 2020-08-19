شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يتباحث مع مسؤولين ألمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعقد جلسة مباحثات رسمية، مع مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.

وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.