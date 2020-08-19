شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يهدي "الشاعر الحطاب" سيارة فارهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استلم الشاعر عبد الله فقيري، المشهور بـ“الشاعر الحطاب“، هدية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأهدى تركي آل الشيخ الشاعر الذي تحول مؤخرا إلى نجم بقصائده الشعرية، سيارة كامري موديل 2020، ومبلغا ماليا لم يحدده، بحسب ماذكره الصحفي " فهد كاملي".

وكان مقاطع فيديو للشاعر فقيري قد انتشر بعدما زاره الشاعر المعروف يحيى رياني، في مقر إقامته بقرية الفقرة التابعة لمحافظة صبيا في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، ليصبح بعدها حديث المواطنين.

وطلب تركي آل الشيخ حينها التواصل مع الشاعر فقيري لتقديم مساعدة له، توقع كثيرون أن تكون هدية باهظة الثمن.