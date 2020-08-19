شاهد.. إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصًا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): باشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة ٤٠ مختصًا. باشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة ٤٠ مختصًا. ووفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء هذا اليوم. وسيتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا. Advertisements

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