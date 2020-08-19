شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وفاة الأمير تركي الأول قبل زواجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تنتشر العديد من القصص والروايات حول حياة الأمراء والملوك في المملكة قديمًا يوجد بينهما م يحتاج إلى التصحيح؛ لما يحمل من روايات غير صحيحة.

ومن بين تلك الروايات هو وفاة الأمير تركي الأول قبل أن يتزوج؛ حيث تساءل العديد عن هذا الأمر.

وكشف حساب "تاريخ آل سعود" حقيقة الأمر، موضحًا أن الأمير تركي الأول تزوج ثلاث مرات وله من الأبناء فيصل ومن البنات حصة، علماً بأنه ولد في عام 1318هـ/1900م وتوفي عام 1337هـ/1919م عن عمر ناهز 19 عام وذلك بعد أصابته بفيروس الوافدة الإسبانيولية.