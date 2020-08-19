اشتية يرحّب بموقف السعودية من السلام مع إسرائيل

رحب رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء، بالبيان السعودي الذي أكد أن مبادرة السلام العربية هي مرجعية السلام المبني على الأرض مقابل السلام.

وقال اشتية خلال مشاركته في المهرجان الوطني الرابع لمواجهة الضم، الذي أقيم في بلدة ترمسعيا شمال رام الله : "إن الخطوة الإماراتية، طعنة مؤلمة وخروج فاضح عن الإجماع العربي، وعن مبادرة السلام العربية، وأحيي موقف الكويت وكل الدول العربية التي رفضت هذا التطبيع المجاني".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

اقرأ/ ي أيضا.. اشتية: اجتماع القيادة أمس غير مسبوق ويؤسس لمرحلة جديدة

وأصبحت الإمارات الاسبوع الماضي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدانها الفلسطينيون باعتبارها "خيانة" لقضيتهم، وفق صحيفة القدس .

Advertisements

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الالماني هايكو ماس في برلين إن "المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "حين يتحقق ذلك، تصبح كل الأمور ممكنة".

وهذا أول رد فعل للرياض على الاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تعتبر المملكة أن أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".