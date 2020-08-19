أول تعليق رسمي سعودي على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

علّقت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، لأول مرة، على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والذي أعلن عنه الخميس الماضي، برعاية أمريكية.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأصبحت الإمارات الاسبوع الماضي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدانها الفلسطينيون باعتبارها "خيانة" لقضيتهم، وفق صحيفة القدس .

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الالماني هايكو ماس في برلين إن "المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "حين يتحقق ذلك، تصبح كل الأمور ممكنة".

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وهذا أول رد فعل للرياض على الاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تعتبر المملكة أن أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".

وقال عزيز الغشيان، الأُستاذ في جامعة "إسيكس" والمتخصص في سياسة المملكة تجاه إسرائيل: "فكرة أن المملكة العربية السعودية ستكون أقرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي أمر بعيد المنال".

وأضاف أنّ "السعودية ترى أنّه من الضروري عدم تطبيع العلاقات خارج إطار مبادرة السلام العربية التي دعت إلى حل القضية الفلسطينية، إذا كانت لا تزال تريد أن يُنظر إليها على أنها قائدة العالمين الاسلامي والعربي".