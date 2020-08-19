بالفيديو.. «الصحة»: ملتزمون بإعلان إصابات كورونا بكل شفافية ودقة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأجهزة الحكومية بما فيها وزارة الصحة ومقدمو الخدمات الصحية، ملتزمون بتقديم الأعداد المتعلقة بإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بكل شفافية ودقة.

وجدَّد «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن جميع الأجهزة الحكومية، تُقدِّم المعلومة الصحيحة الشفافة الصادقة الصحيحة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن التقارير اليومية والبيانات الصادرة والمؤتمر اليومي، والمواقع الرسمية هدفها إطلاع المجتمع بجميع شرائحة وأفراده والمهتمين على معلومات أكثر دقة وتفصيلًا وفق معايير المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية؛ وهو ما يتم جني ثماره الآن.

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