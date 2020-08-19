تعرف على الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية بوزارة التعليم

كشفت مصادر في تصريحات صحفية لـ(عاجل)، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن المسح الميداني والنقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية.

وذكرت الوزارة في التعميم، الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية للنقل الداخلي للسنة الحالية 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

- قيام الرئيس المباشر، باطلاع جميع شاغلي الوظائف الإدارية على محتوى هذا التعميم وتحمل مسؤولية ذلك.

- حرص الرئيس المباشر على إضافة أرقام جوال الموظفين الذين لم يسبق لهم التسجيل بنظام كوادر من خلال خدمات ثم بيانات الموظفين.

- يلتزم شاغلو الوظائف الإدارية بتحديث بياناتهم والتأكد من صحتها.

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- تشمل حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية الموجودين على رأس العمل.

- رغبات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية ستكون الإدارات، مكاتب التعليم، والمدارس، وفق المتاح بنظام كوادر

- التأكيد على المتقدمين لحركة النقل الداخلي بضرورة الالتزام بمواعيد الإدخال والانسحاب من حركة النقل علما بأنه لا يوجد عدول عن النقل.

- تنفيذ حركة النقل الداخلي خلال أسبوع من إعلان النتائج

وبعد انتهاء المدة المحددة لتحديث بيانات الموظفين، وإدخال رغبات حركة النقل الداخلي سيتم إغلاق النظام، ولن يستطيع أي موظف التعديل في البيانات وإدخال رغبات النقل.