تم رصده في حوطة سدير..

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ثبوت رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء. وأضاف المرصد، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، تمكَّنت من رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء (الموافق 29 ذو الحجة 1441 هــ الموافق 19 أغسطس 2020م؛ ما يعني أن غدًا الخميس اليوم الأول من العام الهجري الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مرصد المجمعة»: ثبوت هلال محرم مساء اليوم عبر وحدة الرصد الفلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.