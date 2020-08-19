إثيوبيان يحاولان تهريب 37 كيلو حشيش سيرًا على الأقدام بجازان

ضبطتهما دوريات الأفواج الأمنية..

أكد مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان -محافظة الداير- قد ألقت القبض، على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، وهما يحملان الجنسية الإثيوبية، وذلك أثناء محاولتهما تهريب 37 كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرًا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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