الموارد البشرية تُنهي 1492 دعوى عمالية في الرياض

عبر إدارة التسوية الودية..
أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يونيو الماضي 1492 دعوى خلاف عمالية بالصلح والتراضي من كلا الطرفين في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج والدوادمي بنسب صلح تتفاوت ما بين 91 و100%.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، حرص إدارة التسوية الودية على حل جميع القضايا العمالية وديًّا وإعطاء كل ذي حق حقه دون الوصول إلى مراحل متقدمة من القضاء، لافتًا إلى أن جلسات الصلح أصبحت افتراضية ويمكن لمقدمي الدعاوى إتمام بقية الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًّا عن بُعد.
وأشار الحربي إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة في الجلسات مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية والاستعانة بالخبراء والمختصين والمهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.
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