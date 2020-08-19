الموارد البشرية تُنهي 1492 دعوى عمالية في الرياض

أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يونيو الماضي 1492 دعوى خلاف عمالية بالصلح والتراضي من كلا الطرفين في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج والدوادمي بنسب صلح تتفاوت ما بين 91 و100%.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، حرص إدارة التسوية الودية على حل جميع القضايا العمالية وديًّا وإعطاء كل ذي حق حقه دون الوصول إلى مراحل متقدمة من القضاء، لافتًا إلى أن جلسات الصلح أصبحت افتراضية ويمكن لمقدمي الدعاوى إتمام بقية الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًّا عن بُعد.

Advertisements

وأشار الحربي إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة في الجلسات مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية والاستعانة بالخبراء والمختصين والمهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الموارد البشرية تحدد حالة تمنع إلغاء رخصة العمل بعد دفعها