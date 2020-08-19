جامعة جازان تُعلن ضوابط سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

أعلنت جامعة جازان، ضوابط سير العملية التعليمية المقررة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، بناء على التوجيهات الصادرة بشأن استئناف العام الدراسي وفق خطة تعزز من جهود المملكة لتحقيق الأمان الصحي وجودة العملية التعليمية، ولضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بما يحقق المحافظة على سلامتهم مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، على دعمه ومتابعته الدقيقة لكل الخطط والجهود لاستئناف الدراسة؛ بما يحقق الأمان الصحي والجودة في العملية التعليمية، منوهاً إلى ما حظيت به جامعة جازان ومنسوبوها من اهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة تجسد فيما حصدته الجامعة من نجاحات وأظهرته الإحصاءات الخاصة بتفعيل الجامعة لخطة التحول للتعليم عن بُعد خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، إن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية (عن بُعد) في فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني البلاك بورد، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضوريًّا أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي.

وأضاف، أن الكليات ستضع خطة للتدريب الميداني بالتنسيق مع الجهات التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية أو من خلال التعليم عن بُعد، إلى جانب استعداد الكليات بخطط بديلة للعودة إلى التدريس عن بُعد، تحسبا لأي ظرف طارئ أو تغير إلى النطاق الأحمر، مضيفًا أنه سيتم تحوير الجدول بما يتوافق مع هذه الحيثيات، وإمكانية توزيع جداول الشعب الدراسية وحضور الطلاب على ثلاث فترات خلال اليوم الدراسي عند الضروة، كما أقرت الجامعة في ظل هذه الإجراءات اعتماد سير العملية التعليمية وفق لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية في جامعة جازان، وتوزيع الدرجات وفق ما هو مقر في خطة المقرر الدراسي.