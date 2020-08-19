بالفيديو.. وزارة التجارة: جميع قطاعات التجزئة بالدفع الإلكتروني بعد 6 أيام

جدَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، التأكيد على موعد إلزام جميع المنشآت والمحال التي تمارس بقطاعات التجزئة، بتوفير آلية الدفع الإلكتروني (ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا).

وقال الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، إنه خلال يوم الثلاثاء المقبل (الموافق 25 أغسطس)، سيتم إلزام كل نشاطات بيع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني ووضع غرامات لمن لم يلتزم بذلك.

وأضاف، أنه تم إلزام 70% من قطاع نشاط التجزئة، والذي يتجاوز 50 نشاطا، في وقت سابق، بالدفع الإلكتروني وبدءًا من الثلاثاء 25 أغسطس سيتم إلزام كل نشاط بيع التجزئة في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، وبذلك تكمل كل الأنشطة؛ ليكون قطاع بيع التجزئة بنسبة 100% بالدفع الإلكتروني.

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وتابع، إن الدفع الإلكتروني سيشمل بذلك، النشاطات المتعلقة ببيع مواد البناء والمفروشات والخياطة والسباكة والكهرباء الخضر والفواكه، وأسطوانات الغاز والمخابز، وسيكون لأي مستهلك حق إبلاغ وزارة التجارة حال اكتشاف مخالفي الدفع الإلكتروني، عبر هاتف حماية المستهلك 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري وستتم مباشرة هذه المخالفة فورًا.

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