المشروعات ذات الأولوية في 11 قطاعًا تتصدر اجتماع أمير حائل بمجلس المنطقة

ترأس الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة المجلس للعام المالي 1442/1441هـ.

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء المجلس من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.

وأكد أمير المنطقة استمرار الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للقطاعات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة كورونا في جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والصحية، الذي جعل المملكة رائدة بالعالم في هذا الجانب الإنساني.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بدور القطاعات الحكومية والخاصة على ما يبذلونه يدًا بيد لمكافحة هذا الوباء وتجاوب وامتثال المواطنين والمقيمين، مهيبًا بالجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وناقش المجلس احتياجات القطاعات الحكومية ذات الأولوية من مشروعات ومبادرات تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتدعم التنمية بالمنطقة.

من جهته أوضح الأمين العام لمجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران، أن المجلس استعرض تقرير لجنة الاحتياجات والميزانيات بمجلس المنطقة المتضمن المشروعات ذات الأولوية في القطاعات الحكومية التالية (جامعة حائل وفرع وزارة الرياضة وفرع وزارة النقل وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي وإدارة التعليم وفرع وزارة السياحة وشركة الكهرباء والشؤون الصحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة وإدارة خدمات المياه).

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